Илон Маск поставил кровати в офисе своего министерства, чтобы работать по ночам

Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший в администрации Дональда Трампа Министерство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил в офисе ведомства кровати. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, это было сделано для того, чтобы сотрудники могли работать допоздна и оставаться на месте службы даже ночью и на выходных. Работу в уик-энды Маск считает важным элементом своей бизнес тактики — команды миллиардера в компаниях Tesla и X, по его собственным словам, трудятся 120 часов в неделю. Его же «бюрократические противники» тем временем не тратят на это больше стандартных 40 часов.

NYT отмечает, что именно с этой «федеральной бюрократией» Маск с благословления Трампа и ведет «практически бесконтрольную войну» — поскольку неповоротливость и безотчетность американского госаппарата уже привела ко многим негативным для страны последствиям.

При этом многие специалисты — например, историк Дуглас Бринкли — считают, что чрезмерная свобода и вседозволенность бизнесмена также не принесут США ничего хорошего.

«Нет ни одной организации, которая могла бы привлечь Маска к ответственности. То, что он делает — это предвестник разрушения наших основных институтов», — приводит издание его слова.

Опытные вашингтонские чиновники открыто говорят, что чувствуют себя подавленными из-за бесчинств Маска. Трамп же, в свою очередь, неоднократно пытался их успокоить — по словам президента, все свои действий миллиардер сперва согласовывает с ним.

Ранее мы писали о том, что в США конец объяснили «нацистское приветствие» Маска.