Ида Галич взяла интервью у петербурженки, пережившей похищение детей и два года пытавшейся их вернуть

Петербурженка Юлия Шик, пережившая похищение детей бывшим мужем и два года пытавшаяся их вернуть, рассказала подробности истории в интервью телеведущей и певице Иде Галич. По ее словам, экс-супруг - сын петербургского бизнесмена – через суд он сначала ограничил женщину в родительских правах.

Интервью опубликовано в YouTube-канале Галич.

Шик рассказала, что экс-муж увез детей 3 и 5 лет под предлогом отдыха в Грецию. Однако по возвращении в загородный дом она увидела, что замки поменяны.

Мать детей вылетала за границу каждый раз, как только появлялась некоторая информация о местонахождении сыновей.

«Они сменили на самом деле за это время больше 20 стран, сколько прошло времени, больше 2 лет», - поделилась петербурженка.

Она обращалась в полицию, опеку, но везде получала ответ, что отец детей ничего не нарушил – у матери не было решения, с кем должны проживать несовершеннолетние.

Только спустя два года женщина вывезла детей с полицией из Португалии. Мужчину лишили родительских прав, а в случае нового похищения сыновей он может быть привлечен к уголовной ответственности. Также известно, что пока дети жили без матери, ими мало занимались, мальчикам потребовалась психологическая реабилитация.

Ранее Галич рассказывала о романе с австралийцем. Однако их история продлилась недолго.