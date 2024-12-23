«Грубо и прямо»: губернатор Ленобласти признался, что, будучи женщиной, родил бы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал необычное признание на итоговой пресс-конференции. Он заявил о готовности родить, но при условии, что родился бы женщиной.

Это признание прозвучало в беседе с Telegram-каналом 47news. Дрозденко ответил на вопрос, повлияла бы нынешняя пропаганда и материальная поддержка государства на его решение родить ребенка.

Губернатор, как он сам выразился, ответил «грубо и прямо». Он заявил, что хотел бы родить детей, будучи женщиной. Также, по словам чиновника, решение родить не всегда исходит от форм поддержки и пропаганды.

«Решает женщина, это сто процентов, по себе знаю. Я детей люблю. Это главный аргумент. И не важно, есть достаток или нет, есть муж или нет, есть возможность родить или нет. Сегодня медицинские технологии позволяют это сделать. Вы правы, что здесь не все решает форма поддержки и пропаганда. Важно то, что внутри. Отвечая грубо и прямо, но был бы я женщиной, я бы хотел, чтобы у меня были дети», — заявил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области беременным студенткам заплатят по 200 тысяч рублей. Однако для этого надо будет соблюсти некоторые условия.