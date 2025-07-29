Гражданин Латвии пытался вывезти из России 3 млн, спрятав деньги под одеждой

Гражданин Латвии пытался вывезти из России 3 млн рублей, примотав деньги пищевой пленкой к телу. Контрабанду пресекли сотрудники Федеральной таможенной службы.

Подробности ведомство сообщило в Telegram-канале.

Иностранец выезжал на легковом автомобиле в пункте пропуска «Бурачки». При досмотре у него обнаружили незадекларированные деньги.

У мужчины под одеждой нашли почти 3 млн рублей: 2,5 млн были примотаны к телу пищевой пленкой, еще 494 тыс. 800 рублей разложены по карманам.

По данном факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Иностранцу грозят штраф или лишение свободы сроком до 2 лет.

Таможенники напомнили, что разрешенный к вывозу лимит составляет 10 тыс. долларов. Сумму, превышающую этот размер, необходимо декларировать, подав пассажирскую таможенную декларацию. Эта процедура не предусматривает взыскание сборов и налогов.

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