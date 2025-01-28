Госдума подготовила законопроект о полном запрете вейпов в России

Депутаты Государственной думы уже разработали законопроект о запрете оборота и производства в России вейпов, а также ввоза их в страну. Об этом сообщает «Парламентская газета».

На ставшей достаточно острой проблему обращают внимание многие парламентарии — и, по словам спикера Думы Вячеслава Володина, законодательную инициативу поддержат все фракции. Особую озабоченность выразил председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Их курят реально в школах везде. Об этом уже много раз говорилось. В школьных туалетах ставят камеры, пытаются курильщиков оттуда выгнать. А это рождает новые скандалы — зачем вы подсматриваете за нашими детьми. Атмосфера отвратительная, потому что это конфликты с учителями, которые проверяют школьные рюкзаки и так далее», — отметил он.

По его словам, разрубить этот гордиев узел возможно только путем полного запрета испарителей и жидкостей для них. Речь идет в том числе и о тех, что не содержат никотина — поскольку любые жидкости очень вредны для легких.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 15-летний школьник попал в больницу после взрыва вейпа матери.