Француженка отдала фейковому Брэду Питту 800 тыс. евро и бросила ради него мужа

53-летняя жительница Франции по имени Энн ушла от мужа к мошеннику, который представился ей американским актером Брэдом Питтом, и добровольно отдала ему 830 тыс. евро сбережений. Подробности грандиозной аферы приводит HLN.

По данным издания, женщина познакомилась с «Брэдом» в Сети — мужчина вел себя очень убедительно, а для пущего эффекта использовал сгенерированные искусственным интеллектом фотографии. Он отправлял своей собеседнице подарки — правда, чтобы получить их, та должна была самостоятельно оплачивать дорогостоящую доставку. На это у нее ушло более 5 тыс. евро. Однако подобные обстоятельства не вызывали у Энн беспокойства. В конце концов она приняла решение уйти от миллионера, с которым тогда встречалась, и построить будущее с «актером».

«Мне понравился человек, с которым я переписывалась. Он умел разговаривать с женщинами. То, как он говорил, стихи, я получала множество любовных писем. Он давал мне все, чего только может желать женщина», — приводит издание ее слова.

Затем псевдо-звездный корреспондент перешел к главной части своего мошенничества. Фальшивому Брэду Питту потребовалось срочное лечение от рака почки. Его счета якобы были заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Энн, не желавшая терять свою любовь, несколько раз заплатила несколько сотен тысяч евро — потому что «операция изначально была проведена неудачно».

В конце концов близким удалось убедить женщину в том, что она стала жертвой мошенников. По данным издания, осознание этого далось Энн нелегко — она даже пыталась наложить на себя руки и в результате попала в больницу.

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