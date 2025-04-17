Фальсифицировал диагнозы ради повышения: главный уролог СССР годами делал из здоровых людей инвалидов

Некомпетентность и алчность главного уролога СССР Василия Миловидова привела к образованию такого феномена, как «миловидовщина». Ради повышения и признания врач превращал здоровых людей в инвалидов. Lenta.Ru в своем материале вспомнила годовщину суда над псевдоспециалистом.

Так, в 1962 году Миловидов удалил молодому мужчине 12-перстную кишку, которую принял за новообразование. Кроме того, он вырезал у него часть тонкой кишки, часть брызжейки и питавшие их кровеносные сосуды. Спасти 23-летнего юношу не удалось.

Все это было сделано врачом для того, чтобы доказать эффективность использования слюноотсоса для удаления пораженных туберкулезов тканей из внутренних органов. Для осуществления этого Миловидов сфальсифицировал диагноз пациенту. Также известно, что уролог был судим за проведение подпольных абортов.

Ранее в Курганской области пациентка одной из местных больниц проснулась после операции со страшной болью. Ей серьезно обожгли ноги грелкой.