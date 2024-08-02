«Это победа»: арестованная в России баскетболистка Грайнер отреагировала на обмен заключенными

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за сборную США, отреагировала на обмен заключенных между Россией и странами Запада. Она заявила, что рада возвращению соотечественников на Родину.

Спортсменка назвала «отличным» день обмена заключенными. Она заявила, что безумно рада за их семьи, и этот момент очень эмоциональный.

«Уверена, что всю радость от него мы еще прочувствуем. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — сказала она в разговоре с Washington Post.

Грайнер, которая играла в России за команду УГМК, задержали в 2022 году в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Спортсменке назначили девять лет колонии, но в декабре 2022 года баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута, который провел много лет в американской тюрьме.

Девушка была рада, что смогла пройти через программу обмена заключенными и вернуться к обычной жизни.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты провели обмен заключенными. Его называют самым масштабным за все время. Журналистам стали известны имена тех, кого Москва выдала Вашингтону.