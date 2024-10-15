«Это быдло»: отец Алисы Тепляковой получил 28 млн и не может купить квартиру из-за «бабок-шляпок»

Многодетный отец Евгений Тепляков получил 28 млн от государства на покупку недвижимости, но столкнулся с трудностями. Он возмущен, что риелторы не заинтересованы в сделке, и назвал их «бабками-шляпками».

«Собственники пытаются продать, покупатели купить, а риелторы, бабки-шляпки, судя по голосу», - сказал он. Слова Теплякова приводит Woman.ru.

Он считает, что риелторы ленятся работать – «сидят на зарплате в 20 тысяч и небольшой комиссии».

«И вот сидит это быдло: то она на даче, а потом она занята, а потом ей скучно, а потом не интересно ехать. В итоге квартира не продается», - высказался отец Алисы Тепляковой.

Мужчина призвал «заводить новых Алис». Он считает: тогда «вы сможете риелторам говорить, что они бабки-шляпки».

Ранее Тепляков говорил, что в их случае государство сработало оперативно и выделило 28 млн на покупку жилья.