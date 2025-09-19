«Это большая редкость»: как врачи вернули к жизни бойца СВО через 52 минуты после остановки сердца

Российским медикам удалось вернуть к жизни тяжелораненого бойца СВО через 52 минуты после начала реанимационных действий. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал случай уникальным и пояснил, как удалось спасти пациента.

«Это большая редкость, что говорит о хорошей возможности организма адаптироваться к подобной неприятной ситуации», – заявил медик в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что ключевую роль сыграли молодой возраст, высокие адаптивные возможности организма и профессиональные действия врачей на догоспитальном этапе.

Пациент поступил в госпиталь с раздробленной левой ногой и большой кровопотерей. За семь минут до начала операции у него остановилось сердце, однако медики не прекратили реанимировать пациента даже после того, как надежда на спасение практически равнялась нулю.

