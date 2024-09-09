Есть ровно три варианта: что делать Западу в связи с отсутствием опытных летчиков для F-16 на Украине

Лучшие украинские пилоты погибли еще в 2022 году, поэтому отправка истребителей F-16 потеряла всякий смысл. Западу лучше отказаться от этой идеи, чтобы сохранить воздушные машины, передает Telegram-канал Повернутые на войне.

Опытные украинские пилоты, кто еще мог что-то показать на технологичных судах, умерли два года назад. Однако это не остановило отправку самолетов для ведения боевых действий с РФ.

В настоящий момент Украина не обладает достаточным потенциалом, чтобы выпустить новую партию летчиков, способных сражаться на F-16. Да, по мнению авторов Telegram-канала, истребители могут задействовать как средства ПВО, но вести полноценные бои в воздухе они не смогут, так как нет асов.

Поэтому разумным шагом будет запретить использование машин в зоне действий российской системы ПВО, пишут создатели материала. Также ВСУ могут бросить в бой неопытных пилотов или же позаимствовать контакторов из-за рубежа. Эти варианты тоже могут быть рассмотрены украинским командованием и их западными партнерами.

Ранее на Украине потерпел крушение первый американский истребитель F-16. По предварительным данным, это произошло из-за ошибки пилота.