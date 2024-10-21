Эксперты заявили, что это преступление невозможно совершить: казань американца остановили в последний момент

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий спасли мужчину, которого приговорили к смертной казни в США. Решение об отмене исполнения высшей меры наказания было принято в последний момент, передает Washingtonpost.

Роберта Робертсона должны были казнить 17 октября. Однако Конгресс в США выступил за то, чтобы суд продолжил разбирательство. Прокуратура обжаловала это решение, и приговор должны были привести в исполнение.

Но в последний момент конгрессмены подали собственную апелляцию. Пока она рассматривалась, смертную казнь отложили на 4 часа. Затем Верховный суд все-таки принял решение об отмене приговора. Кроме того, эксперты установили, что преступление, в котором обвиняют американца, было невозможно совершить.

Ранее в США мужчина умер из-за комара, который укусил его пять лет назад. Насекомое заразило человека восточным энцефалитом лошадей.