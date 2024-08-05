Экс-замглавы антидопинговой лаборатории Соболевского объявили в розыск в России

В России объявили в розыск экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Карточка с его данными опубликована на сайте МВД.

Соболевский разыскивается по статье уголовного кодекса, другие подробности не уточняются, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2015 году Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. В итоге WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого ее глава Григорий Родченков подал в отставку — он уехал в США вместе со своим заместителем Тимофеем Соболевским.

Соболевский в дальнейшем рассказывал, что в Сочи члены сборной России употребляли допинг ради доминирования на турнире.

В 2017 году Родченков был заочно арестован. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также он был объявлен в международный розыск.

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