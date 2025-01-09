Экс-министру финансов ФРГ Линднеру бросили в лицо торт из пены для бритья

Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру бросили в лицо бутафорский торт. Инцидент произошел во время предвыборного выступления политика в Грайфсвальде.

Как сообщает Der Nordschleswiger, то, что выглядело как кондитерское изделие, оказалось изготовлено из пены для бритья. Линднер, все лицо которого оказалось испачкано, пригубил ее и сообщил, что расстроен не-продуктовой природой торта.

«К сожалению, это был не крем, а просто пена. По крайней мере, можно было подойти к этому более ответственно. Тогда я бы хоть выиграл от этого», — сказал глава Свободной демократической партии Германии.

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