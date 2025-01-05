Экс-футболист «Зенита» Халк обвенчался с племянницей своей бывшей супруги

38-летний бразильский футболист Халк (настоящее имя — Живанилду Виейра де Соуза), ранее выступавший за петербургский клуб «Зенит», обвенчался со своей женой Камилой Анджело. Пара сочеталась браком в 2020 году, однако футболист и его избранница состояли в родственных отношениях и прежде — девушка приходится племянницей бывшей супруге спортсмена Иране Анджело.

Обряд венчания прошел в соборе в Кампина-Гранди, родном городе Халка. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях футболиста, видно, что для торжества храм украсили букетами белых роз.

Свадебный наряд Камилла выбрала крайне изящный — она надела платье с корсетом-бюстье, украшенное стразами и расшитое серебряными нитями, и подчеркнула образ серьгами с бриллиантом. Халк же был облачен в темный костюм с белой рубашкой, а на шею повязал белую бабочку.

Как сообщают очевидцы, легендарный футболист едва не расплакался у алтаря, когда увидел идущую к нему невесту.

С предыдущей супругой Ираной, теткой Камиллы, Халк состоял в браке более десяти лет, у них есть трое детей.

Напомним, недавно мы писали также о романе 45-летнего экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и 23-летней гимнастки Ангелины Штаковой.