Екатеринбурженку, попросившую певца Тимберлейка найти ей мужа, атаковали женихи

Жительницу Екатеринбурга, которая попросила певца Джастина Тимберлейка найти ей мужа, атаковали потенциальные женихи. Девушке пишут сообщения с текстом «Выходи за меня».

Подробности узнал Telegram-канал «Подъем».

27 июля екатеринбурженка попала на концерт Тимберлейка в Баку. Она привлекла внимание артиста плакатом с просьбой найти мужа. Артист спросил, как может помочь, ведь он женат. Тогда россиянка перевернула плакат и показала номер телефона. После этого Тимберлейк пожелал поклоннице удачи.

После этого девушку атаковали сообщениями, из-за высокой активности один из мессенджеров заблокировали.

«Я держусь за свой номер, я бы не хотела его менять, но, возможно, так и произойдёт. Хотя, я не думаю, что это будет продолжаться бесконечно – сейчас немножко пошумит и успокоится», - сказала девушка.

Она отметила, что большинство авторов сообщений – азербайджанцы. На сообщения «Выходи за меня» россиянка не отвечает – только если женихи как-то себя проявляют.

«Я считаю, что те мужчины, которые решатся приехать, у тех и будут шансы, а не они мне пишут – и мы поженились. Каких-то действий хочется», - сказала екатеринбурженка.

На концерт Тимберлейка девушка попала случайно, она была в фан-зоне. По замыслу, она хотела сфотографироваться с плакатом, выложить в соцсети, чтобы певец перепостил. Подруга посоветовала ей указать номер телефона. Она говорит, что если бы планировала готовую акцию, то указала аккаунт в соцсетях, но не телефон.

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