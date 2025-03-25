Его семья сталкивалась с финансовыми трудностями: воронежцы рассказали о мальчике, который искал еду в мусорке

В Воронеже появился мальчик, который ходит по мусоркам в поисках еды. На несовершеннолетнего обратили внимание местные жители и правоохранители. Соседи мальчика рассказали о его непростом детстве и прогулках с бомжами журналистам.

Ребенок, которому около 11 лет, воспитывается в семье спокойных и тихих людей. Местные говорят, что родители мальчика, как и большинство малоимущих семей, сталкиваются с финансовыми трудностями. Помимо него, они растят дочь.

«Это хорошая семья, никто из родителей не пьет, просто у них есть определенные трудности. Уже как минимум трое человек хотят на днях прийти к ним, помочь с продуктами», — передает «Вести Воронеж» слова соседей.

Сам по себе ребенок не буйный и достаточно вежливый. Из дома сбегает часто. Иногда несовершеннолетнего приходится искать с полиций. Последний раз он якобы гулял несколько дней с бомжами.

Ранее в Симферополе ребенок ушел из дома и доехал до Евпатории. Его обнаружили на железнодорожном вокзале.