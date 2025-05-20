Его результат был аннулирован: во Львове бодибилдера сняли с соревнований из-за российской музыки

Во Львове прошел чемпионат по бодибилдингу, который закончился скандалом. Атлет Андрей Шарапов вошел в тройку победителей соревнований, однако потом лишился статуса из-за песни на русском языке, передает Regnum со ссылкой на украинские СМИ.

Бодибилдер прибыл из Днепра во Львов на спортивные состязания. Во время выхода Шарапова на сцену в зале заиграла песня на русском языке. Несмотря на это, соревнования продолжились и Андрей занял на них второе место.

Однако через некоторое время ответственные за проведение мероприятия лишили бодибилдера из Днепра статуса победителя. Также организаторы выступили с заявлением после конкурса. Они пообещали, что впредь вся музыка будет тщательно проверяться.

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