Российские военные продолжают вести боевые действия в Харьковской области. Одной из последних целей стала бригада ВСУ, которая считается худшей из-за показателей пьянства и дезертирства, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Удар был нанесен бомбой ФАБ-1500 по плацдармам ВСУ в районе населенного пункта Двуречное на Купянском направлении. Как сообщают украинские СМИ, командование знало об атаке, но не дало простым бойцам отступить. Погибших, которых насчитывается порядка 80, начали вносить в список пропавших без вести.

В бригаде начались проблемы за последние несколько месяцев до этого случая. Там стали часто фиксировать самовольное оставление службы. Кроме того, командование подразделения злоупотребляло алкоголем, а реальные потери скрывались.

Ранее сообщалось, что подполковник Кент Миллер, который прибыл на Украину из Канады, внезапно скончался. Он обучал неонацистов в составе ВСУ.