Ее бойцы «прославились» пьянством и дезертирством: военные РФ ударили бомбой по одной из худших бригад ВСУ
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Российские военные продолжают вести боевые действия в Харьковской области. Одной из последних целей стала бригада ВСУ, которая считается худшей из-за показателей пьянства и дезертирства, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Удар был нанесен бомбой ФАБ-1500 по плацдармам ВСУ в районе населенного пункта Двуречное на Купянском направлении. Как сообщают украинские СМИ, командование знало об атаке, но не дало простым бойцам отступить. Погибших, которых насчитывается порядка 80, начали вносить в список пропавших без вести.
В бригаде начались проблемы за последние несколько месяцев до этого случая. Там стали часто фиксировать самовольное оставление службы. Кроме того, командование подразделения злоупотребляло алкоголем, а реальные потери скрывались.
Ранее сообщалось, что подполковник Кент Миллер, который прибыл на Украину из Канады, внезапно скончался. Он обучал неонацистов в составе ВСУ.