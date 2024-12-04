«Двойник Жириновского» Беломестнов до СВО снимался в сериалах и играл в театре

Стало известно, что участник СВО Виктор Беломестнов, которого называют «двойником» основателя ЛДПР Владимира Жириновского, снимался в сериалах и играл в театре. Особенно ярко он проявил себя в комедийных ролях.

Беломестнов служил в Русском духовном театре «Глас». Директор культурного учреждения Татьяна Белевич назвала его «очень хорошим комедийным актером».

В беседе с aif.ru она сообщила, что Виктор создал яркий образ поэта в спектакле «Черная книга», отлично справился с ролью Пьера Лиговского в постановке «Два брата» по произведению поэта Михаила Лермонтова. За эту работу получил диплом фестиваля в Ставрополе.

Его комедийный талант проявился в кино. Беломестнов известен по съемкам в сериалах «Солдаты», «Реальные пацаны».

Ранее в Сеть попало видео, на котором участник СВО произносит речь в манере, свойственной Жириновскому. На спецоперации Беломестнов стал штурмовиком, получил две награды.