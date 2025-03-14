Двое суток ела один лишь снег: 70-летняя бабушка потерялась в лесах Новгородской области

В Новгородской области завершилась поисковая операция, которая длилась два дня. В лесах региона искали 70-летнюю пенсионерку. Она ушла гулять с собакой и потерялась, передает Telegram-канал Baza.

Бабушка ушла из дома 8 марта. Вскоре родственники забеспокоились, что пожилая женщина не возвращается, и забили тревогу. К 10 числу ее разыскивали полицейские, спасатели и волонтеры.

В итоге спустя два дня поиски завершились — пенсионерка была найдена. Все это время россиянка выживала: она питалась снегом и грелась о собаку. После спасения пенсионерка заявила, что умерла бы без тепла питомца.

Ранее сообщалось, что в Таиланде завершились поиски россиянина, которого разыскивали на протяжении трех недель. Оказалось, что мужчина потерял память.