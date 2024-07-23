Двое мужчин устроили фотосессию с трупом мигранта и заинтересовали полицию

В Калужской области двое мужчин устроили фотосессию с трупом утонувшего мигранта. Как сообщает Telegram-канал Mash, в отношении них готовится уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших».

В соцсетях появились страшные кадры с мужчинами, которые позировали с мертвым человеком. По данным mk.ru, инцидент произошел в поселке Товарково. Там на берегу водоема жители обнаружили тело мужчины, но вместо того, чтобы позвонить в экстренные службы, решили устроить фотосессию. Они записали ролик, на котором улыбаются и позируют с покойником.

На кадрах один из них спрашивает, нужно ли ему лечь поближе к трупу. А оператор отвечает, что можно тело покойника даже обнять. Главный герой подползает почти вплотную к трупу, все это время мужчины смеются и нецензурно выражаются.

По данным СМИ, покойником оказался приезжий из Узбекистана. СМИ пишут, что он утонул, хотя точная причина смерти неизвестна. Но зато известно то, что мужчинам, устроившим фотосессию, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что мужчина уехал на дачу на две недели и оставил открытой форточку в квартире. Пока он отсутствовал, в его жилище поселились пчелы и сплели там улей прямо под потолком. Они были не рады возвращению хозяина, поэтому атаковали его. Жителю пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.