Два названных в честь Трампа кафе в Киеве переименуют из-за остановки помощи США

Владелец двух кафе в Киеве, названных в честь Дональда Трампа, решил переименовать их в знак отместки президенту США за его отказ поставлять Украине оружие. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняется, речь идет о расположенных в центре города заведениях Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station. Вывески с точек общественного питания уже сняты.

Новое название пока не раскрывается. Персонал кафе пообещал, что оно станет известно позднее в этом месяце — хотя в Сети имя бренда уже было изменено на Frank.

Клиенты заведений согласны с решением их хозяина. Некоторые из них отмечают, что американец «пляшет под дудку России» и что «сейчас не время называть на Украине что-нибудь в честь Трампа».

Ранее мы писали о том, что за полтора месяца в должности президента Трамп потратил на гольф 18 млн долларов налогоплательщиков.