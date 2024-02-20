Думала, что просто толстеет: россиянке удалили опухоль размером с арбуз

В Подмосковье 59-летней пациентке удалили опухоль размером с арбуз. Женщина все это время думала, что просто толстеет.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Опухоль обнаружили в Московском областном онкологическом диспансере. Пациентка поступила в стационар, жалуясь на одышку и резкие боли в животе.

Опухоль росла три последние года. Новообразование разрасталось на яичнике и достигло аномальных размеров.

Женщине сделали операцию под общим наркозом и удалили из брюшной полости 10 литров жидкости, а затем извлекли опухоль. Материал проверят на наличие раковых клеток. Если будет получен положительный ответ, то женщину продолжат наблюдать врачи. В случае, если опухоль была доброкачественной, медицинская помощь не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Индии у мужчины извлекли опухоль весом 14 кг. Новообразование занимало 85% пространства в брюшной полости.