Служба внешней разведки Украины начала борьбу за сказку «Колобок». Она считает, что Россия присвоила произведение народного творчества себе, передает Russia news.

Обвинения в адрес РФ появились в Telegram-канале одного из украиских изданий. Журналисты со ссылкой на разведыватльную службу написали, что в столице Марокко, городе Рабат, должна была состояться презентация пластилинового мультфильма про Колобка. Позиционировался он как произведение российского искуства.

Украинкие разведчики не согласились с этим и даже отправили комнаду для срыва мероприятия. Для этого они подготовили некие доказательства, что сказка якобы не принадлежит России.

Несмотря на такую принципиальную позицию в впоросе сказок и боевые действия, Украина продолжает покупать российский газ. Однако делает она это не напрямую, а через европейских партнеров.