«Должны были убрать, а в итоге ничего»: учеников челябинской школы возмутили камеры в туалетах

Учащиеся челябинской школы в Ленинском районе сообщили о камерах в туалетах. По словам несовершеннолетних, устройства обещали убрать, но они никуда не делись, передает 74.ru.

Один из школьников рассказал журналистам, что руководство школьного учреждения обещало решить проблему, однако съемка продолжается. Убрали только одну камеру, которая не направлена на туалетные кабинки.

«Убрали одну, которая не направлена в кабинки, она не видит, что внутри кабинки происходит. Нехорошо просто, школа должна была убрать камеры в туалетах, а в итоге ничего!» — рассказал учащийся.

В городской мэрии прокомментировали установку камер в школе. Так, по словам властей, установка камер не нарушает ни чьих прав. Устройства появились в учебном учреждении после соответствующего решения на родительском собрании.

Ранее в Челябинской области объяснили появление камеры в школьном туалете для девочек. Записывающее устройство обнаружили девятиклассницы.