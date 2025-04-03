Должен был выполнить 40-минутный перелет: самолет почти час кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера

Халатность сотрудника аэропорта в Аргентине едва не обернулась страшными последствиями. Дело в том, что из-за диспетчера воздушное судно с пассажирами на борту целый час кружило над пунктом назначения, передает портал El Argintino.

Самолет Embraer E190 вылетел из Буэнос-Айреса в Санта-Фе. На весь маршрут должно было уйти 40 минут, однако лайнер провел в небе значительно больше времени.

В конце полета экипаж воздушного судна запросил у диспетчера разрешение на посадку, однако ответа не последовало. Его пришлось ждать практически в течение часа. Все это время самолет кружил над аэропортом.

По предварительным данным, диспетчер не отвечал экипажу из-за того, что уснул на рабочем месте. В итоге рейс прибыл с большой задержкой. Также он был задержан в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Air India развернули в небе спустя 10 часов полета. Причиной тому стали заполненные туалеты.