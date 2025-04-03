Должен был пройти на русском языке: в Латвии зрители ушли со спектакля из-за замены языка на украинский

В Русском театре Риги прошел спектакль украинского режиссера Александра Володарского под названием «Будьте счастливы!» Премьера обернулась скандалом: зрители покинули представления из-за замены языка, передает EADaily.

По информации журналистов, в анонсе спектакля указывалось, что он пройдет на русском языке. Однако актеры в начале выступления заговорили на украинском, что привело публику в замешательство. Зрители посчитали, что организаторы обманули их.

«Позор организаторам и артистам… Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине. Сдавайте билеты!» — передает СМИ слова посетителей.

Позже организаторы объяснили случившееся. По их словам, на замене языка настояли спецслужбы Украины. В противном случае труппу не выпустили бы за пределы страны.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Ярошенко сбежал из Украины. Он испугался проходящей в стране мобилизации.