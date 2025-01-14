Девятилетний шахматист из России побил мировой рекорд

Девятилетний российский спортсмен Роман Шогджиев побил мировой рекорд, став самым молодым в истории международным мастером по шахматам. Об этом 14 января сообщила Газета.Ru.

Блестящие результаты мальчик показал на турнире RadnickiChess IM в Белграде. За все состязание он проиграл только один раз — собственно, победителю всего турнира Суату Аталику в восьмом туре. Шогджиев получил звание международного мастера в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней — будучи на месяц младше, чем предыдущий рекордсмен Фаустино Оро.

Ранее в 2024 году Роман стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет.

Ранее Ранее Филипп Киркоров заявил, что побил рекорд Майкла Джексона.