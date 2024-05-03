Девушка, запустившая мем про мужчину из Брянской области, пожаловалась на угрозы и оскорбления

Девушка, ставшая автором мема про мужчину из Брянской области, пожаловалась на угрозы, оскорбления и травлю в Сети. За два дня, что прошли после публикации, она «много натерпелась».

Подробности узнало ИА Регнум.

Напомним, россиянка рядом с фото мужчины с сайта знакомств написала в соцсетях: «Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь нафиг профиль, потому что…».

В Сети возмутились поступком и осудили девушку за ее оскорбления человека из-за внешности. Тем временем фото мужчины попали на обложки журналов «Эсквайр», «Тайм». Оказалось, что герой мема – бетонщик из Брянской области. Ему не 42 года, как указано в анкете, а 50.

Случайно сделавшей его популярным девушке 33 года, зовут Ирина. Работает в сфере дизайна – участвовала в создании многих знаковых проектов.

Ирина уверяет, что была на сайте знакомств, так как изучала приложение с точки зрения бизнеса. Она не намеревалась оскорблять мужчину, а твит «был о том, что человеку важно научиться показывать себя с продаваемой стороны».

После публикации она получила многочисленные сообщения.

«И 95 процентов — это травля меня и оскорбления. Два дня я читаю угрозы в личные сообщения и оскорбления меня и моего ребенка», - поделилась девушка.

Она рассказала, что после скандального твита Евгению поступила «куча предложений о сотрудничестве с агентствами». Ирина выразила надежду, что мужчина воспользуется данным ему шансом.

Ранее певица Ольга Бузова высказалась о регистрации на сайтах знакомств.