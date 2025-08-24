Девушка в раздумьях: москвич сделал предложение возлюбленной, которая ранила его ножом в шею

В Москве местный житель сделал предложение возлюбленной, которая чуть не убила его. Мужчина попросил у нее руку и сердце после того, как вышел из больницы, передает Telegram-канал Mash.

История пары берет начало в июле прошлого года. Москвич праздновал день рождения своей девушки. Когда вечеринка закончилась, то мужчина предложил продолжить веселиться у него и возлюбленной дома, но последняя оказалась против.

Из-за этого между партнерами возник конфликт. Житель столицы дал подзатыльник женщине, а так в ответ ударила его ножом в горло. Пострадавший отправился в больницу, а его возлюбленная оказалась на скамье подсудимых.

Фигурантка уголовного дела получила два года условно. Москвич простил свою вторую половинку и даже заявил, что сам во всем виноват. После всех этих событий он сделал женщине предложение, но та пока не дала ответа.

