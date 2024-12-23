В Чувашии девушка попала в больницу с отеком Квинке после наращивания ресниц. Как сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, ей занесли инфекцию и началась аллергическая реакция.

По данным источника, все произошло в Новочебоксарске. Жительница обратилась к частному мастеру, который снимала кабинет. Процедура прошла, а на следующий день девушка пожаловалась на красноту и гной в глазах. Она обратилась к врачу, который сообщил об инфекции. Офтальмолог выписал капли, но легче не становилось. Через некоторое время девушку стало тошнить, началась аллергическая реакция. По ее словам, ей было так плохо, что она задыхалась.

Медики приняли решение о госпитализации, девушке вкололи гормональные лекарства и провели обследования. Когда отек спал, то пациентке сняли наращенные ресницы и выписали капли. Она продолжает лечение, но лицо выглядит раздувшимся.

Источник отмечает, что пострадавшая девушка сама является мастером по наращиванию ресниц и уже шесть лет делает эту процедуру сама. Но ранее такой реакции у нее никогда не было. Жительница думает, что все произошло из-за халатного отношения мастера к обработке инструментов. Девушка сообщила, что мастер с ней на связи и очень переживает из-за случившегося.

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