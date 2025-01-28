Девушка написала на насильника заявление в полицию спустя три года после свадьбы с ним

Жительница Сочи подала в суд на изнасиловавшего ее мужчину спустя три года после свадьбы с ним. Об этом сообщает информагентство «Регнум».

По данным агентства, 30-летняя девушка обратилась в полицию в конце января. Она заявила, что в 2017 году стала жертвой насилия со стороны незнакомца. Однако вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, пострадавшая решила поближе познакомиться с нападавшим. В итоге у них завязались отношения, а потом пара поженилась. Счастье, впрочем, длилось недолго.

«Заявительница отметила, что три года прожила в счастливом браке, однако недавно пара развелась и она вспомнила прошлые обиды. По словам девушки, их знакомство с бывшим мужем началось с изнасилования, а это уголовное преступление, поэтому теперь девушка хочет наказать насильника по всей строгости закона», — приводит агентство слова знакомого с ситуацией источника.

Полиция приняла заявления девушки и теперь будет разбираться в сложных перипетиях ее любовной истории.

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