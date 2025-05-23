«Давай хоть обнимемся»: вернувшийся спустя 40 лет из Афганистана советский военный не может наговориться с матерью

Бывший советский солдат Сергей Красноперов, вернувшийся из Афганистана спустя 40 лет, встретился с матерью. Родственники не могут наговориться.

Об этом сайту aif.ru рассказал ветеран Афганской войны Вячеслав Некрасов. По его словам, Сергей Красноперов встретился с матерью, братом и близкими. Воссоединение прошло «очень трогательно».

«Сегодня снова к ним заезжали, они до сих пор не могут наговориться», - поделился собеседник издания.

Также Красноперову привезли юриста для решения правовых вопросов.

RT опубликовало видео встречи бывшего советского солдата с матерью. На кадрах 80-летняя женщина с трудом вышла из машины – она призналась, что давно болят ноги.

«Давай хоть обнимемся, что ли. Ты мой сладкий», - впервые за 40 лет сказала женщина.

Ранее сообщалось, что Красноперов боялся возвращения на родину после освобождения из плена. В Афганистане он сменил имя, принял ислам, женился и воспитывает шестерых детей.