Дальнейшая судьба «задержанного» неизвестна: украинские дети разыграли принудительную мобилизацию на пляже

Принудительная мобилизация на Украине, судя по всему, оставила свой неизгладимый отпечаток на подрастающем поколении. Так, на пляже в Одессе заметили детей, которые играли в военкомов.

Детская игра, с недетским подтекстом, попала на кадры, передает Российская газета. Посетители пляжа в Одессе сняли на видео, как двое мальчиков, один из которых был в камуфляже, тащат третьего.

«Задержанный» юный украинец при этом успевает сказать, что его уже поставили на регистрацию. Вероятно, он имел в виду, что его уже внесли в списки военнослужащих и собираются отправить на линию фронта.

В комментарии к видео говорится, что так выглядит новая реальность на Украине. Также пользователи выразили недоумение, почему мальчика никто не попытался отбить.

Взрослые, к слову, часто пытаются препятствовать работе сотрудников ТЦК, проводящих принудительную мобилизацию. Например, в Полтаве местные жители заблокировали автобус военкомов и спасли часть насильно призванных ребят.