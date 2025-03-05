«Да вы что? А я — музыкант»: белгородцы приняли губернатора Гладкова за мошенника
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Белгородцы приняли своего губернатора Вячеслава Гладкова за мошенника. Глава региона обзванивал граждан, пострадавших от атак ВСУ, и наткнулся на очень осмотрительное семейство, передает Telegram-канал Readovka.
Во время разговора собеседник Гладкова сразу дал понять, что не верит ему. На другом конце провода женщина заявила, что если ей звонит губернатор Белгородской области, то она — музыкант.
«Да вы что? Поздравляю вас. А я музыкант — и слышу, что вы не Гладков», — усомнилась собеседница.
Позже семья поняла, что Гладков был настоящий, и принесла извинения за неловкую ситуацию. Губернатор, к слову, не в обиде на жителей региона, наоборот, он оценил их осмотрительность.
Ранее мошенник под видом врача обманул жену бойца СВО. Он убедил жертву перевести ему 30 тысяч рублей.