Белгородцы приняли своего губернатора Вячеслава Гладкова за мошенника. Глава региона обзванивал граждан, пострадавших от атак ВСУ, и наткнулся на очень осмотрительное семейство, передает Telegram-канал Readovka.

Во время разговора собеседник Гладкова сразу дал понять, что не верит ему. На другом конце провода женщина заявила, что если ей звонит губернатор Белгородской области, то она — музыкант.

«Да вы что? Поздравляю вас. А я музыкант — и слышу, что вы не Гладков», — усомнилась собеседница.

Позже семья поняла, что Гладков был настоящий, и принесла извинения за неловкую ситуацию. Губернатор, к слову, не в обиде на жителей региона, наоборот, он оценил их осмотрительность.

Ранее мошенник под видом врача обманул жену бойца СВО. Он убедил жертву перевести ему 30 тысяч рублей.