Чтобы оформить семейную ипотеку: россияне берут «детей в аренду»

Рост ипотечных ставок в стране привел к тому, что россияне начали «брать детей в аренду». Но не в прямом смысле слова, а фигурально — граждане, которые планирует приобретать жилье на банковские деньги, обращаются за помощью к знакомым родителям, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Так, некоторые банки предлагают услугу в виде донорской ипотеки. Заемщик может привлечь созаемщика, который обладает более выгодным положением: состоит в браке и имеет ребенка до 6 лет.

Таким образом родители-созаемщики дарят свое льготное право другим. Сами же они потом больше не смогут им воспользоваться, заявила юрист по недвижимости Кристина Акимова. По ее словам, в этом деле есть немало подводных камней. Например,«донор» становится собственником жилья, что в дальнейшем усложняет процесс распоряжения собственностью.

Ранее в России стал набирать популярность очень странный вид терапии. Люди практикуют так называемую гроботерапию.