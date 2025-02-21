Украинская писательница Ницой устроила скандал в такси из-за русского языка

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал с таксистом из-за того, что он разговаривал с ней на русском языке. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Дама, по ее собственным словам, потребовала от водителя не произносить слова на русском. В ответ он заявил ей, что прошел через боевые действия и намерен общаться так, как ему удобно.

У Ницой такой отпор вызвал истерику. Она заявила, что таксист является диверсантом, и обвинила его в насаждении и утверждении «русского мира».

Ранее мы писали о том, что украинская группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке. По данным СМИ, сделано это было после того, как им закрыли выезд из страны — и единственным условием, при котором они могли выступать за границей, было полное исключение из репертуара русскоязычных песен.