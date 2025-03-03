Опубликовано 03 марта 2025, 17:431 мин.
Четверо родственников умерли после похорон 90-летнего мужчины
В Китае сыновья и зять 90-летнего мужчины одновременно умерли после его похорон.
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В Китае четверо родственников 90-летнего мужчины умерли после его похорон. Они остались в одном доме на ночевку и утром не проснулись.
О происшествии сообщает mk.ru со ссылкой на MS News.
Предварительно, причиной смерти родственников стало отравление угарным газом. Дом, где произошла трагедия, долго пустовал. Это могло привести к проблемам с вентиляцией. Не исключено, что угарный газ скопился после растопки печи.
Ранее сообщалось о смерти в Китае фудблогерши. Она скончалась в прямом эфире – 24-летняя девушка показывала, как объедается. Регулярно за один прием она съедала более 10 кг еды. Вскрытие показало, что желудок был наполнен непереваренной пищей.