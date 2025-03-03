Четверо родственников умерли после похорон 90-летнего мужчины

В Китае четверо родственников 90-летнего мужчины умерли после его похорон. Они остались в одном доме на ночевку и утром не проснулись.

О происшествии сообщает mk.ru со ссылкой на MS News.

Предварительно, причиной смерти родственников стало отравление угарным газом. Дом, где произошла трагедия, долго пустовал. Это могло привести к проблемам с вентиляцией. Не исключено, что угарный газ скопился после растопки печи.

Ранее сообщалось о смерти в Китае фудблогерши. Она скончалась в прямом эфире – 24-летняя девушка показывала, как объедается. Регулярно за один прием она съедала более 10 кг еды. Вскрытие показало, что желудок был наполнен непереваренной пищей.