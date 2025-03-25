«Черные ритуальщики» активизировались: в Новосибирске участились случаи воровства тел умерших

Нечестные на руку ритуальщики стали обманывать жителей Новосибирска. С людей, в семьях которых случилось горе, они требуют плату за перевозку тел. Представитель муниципальной службы по транспортировке умерших Дмитрий Зверев рассказал VN.ru, как мошенникам удается это делать.

По его словам, гражданам необходимо помнить, что деньги за эту услугу могут требовать только мошенники. В случае, когда подобные действия навязываются, необходимо обратиться за помощью в полицию.

«Черные ритуальщики» действуют по определенной схеме. Они получают доступ к персональным данным умерших и их родственников. Затем агенты стараются приехать до того, как за телом прибудет служба эвакуации. За свои услуги они требуют деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают в Telegram сообщения о смерти знакомых. Таким образом они пытаются украсть личные данные пользователей.