«Чем только не мазал, не проходит»: певец Саша Попов пострадал от уколов красоты

Экс-солист группы «Турбомода», белорусский певец Саша Попов появился на светском мероприятии с многочисленными синяками на лице. Артист уверяет, что пострадал от уколов красоты.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Попов рассказал, что периодически посещает косметолога в Москве.

«В этот раз решил сделать уколы красоты. Еще мне вкачивали филлеры, чтобы убрать первые морщины вокруг глаз. И попали в сосуды на лице. Из-за этого образовались синяки...», - поделился музыкант.

По его словам, один синяк занял четверть лица. Артист пребывает в шоке, ведь ему нужно работать. Попытка загримировать синяки не увенчалась успехом. Врач заявил, что гематомы останутся еще на неделю.

«Чем только не мазал, не проходит», - сообщил Попов.

Певец заявил, что сейчас омолаживается с умом – он перестал ставить нити в подбородок, так как обратил внимание на отсутствие результата. Попов делает ботокс в лоб и теперь «филлеры закачал».

Самое лучшее средство выглядеть лучше – следить за рационом, уверен певец. Раньше артист весил 103 килограмма, но похудел до 73, потому что не позволяет себе ничего лишнего.

Ранее певица Инстасамка сообщила, что навсегда убрала филлеры из губ.