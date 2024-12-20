Ценил кошку больше, чем ее: женщина подала в суд на мужа, который предпочел ей домашнюю любимицу

В Индии местная жительница подала в суд на супруга, который уделял ей недостаточно внимания. Женщина приревновала главу семейства к кошке, передает hindustantimes.com.

По данным СМИ, домашняя любимица хорошо относилась к хозяину, но терпеть не могла хозяйку. Она постоянно нападала на женщину, оставляя на ней укусы и царапины.

В итоге индианка решила разорвать любовный треугольник с кошкой и обратилась за помощью в суд. Там она проиграла супругу и его любимице. Согласно решению, такие семейные конфликты не попадают под статьи о насилии и жестокости, изначально заявленные в иске. Кроме того, женщине дали понять, что такие обращения, как ее, загружают судебную систему, отвлекая от важных дел.

Ранее в Санкт-Петербурге похороны кошки завершились братоубийством из-за смешка. Мужчина нанес 11 ударов лопатой в жизненно важные места родственника.