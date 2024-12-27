Был VIP-арестантом: чиновник отбывал наказание с современным телевизором и Wi-Fi

Сотрудника исправительной колонии задержали в Саратовской области. Он обеспечил VIP-условия содержания для одного из осужденных российских чиновников.

VIP-арестантом оказался экс-глава Энгельсского района той же области Дмитрий Лобанов, передает Российская газета со ссылкой на свой источник. По данным СМИ, он отбывал наказание в отдельном помещении с современным телевизором и Wi-Fi. Кроме того, заключенный ходил в обычной одежде и не работал.

О существовании VIP-камеры стало известно во время совместного расследования прокуратуры и УФСБ. Также сотрудники колонии придется ответить за растрату средств, выделенных на нужды плацентарного учреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции полюбила бандита и отправилась за решетку. Она злоупотребляла своим положением и просматривала базы данных.