«Будто из фильма ужасов»: в московском детсаду объявляют о пожарной тревоге песней «Загорелся кошкин дом»

В московском детском саду сигнал пожарной тревоги заменили на песню «Загорелся кошкин дом». Однако из-за монотонности исполнения и отсутствия музыки композиция получилась жуткой. Об этом сообщает Telegram-канал Москвач. Новости Москвы.

Источник опубликовал видео, снятое в дошкольном учреждении. Там во время пожарной тревоги включили детскую песню, в которой поется: «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила. Побежала на базар, рассказала про пожар». Композицию исполняет женщина без какой-либо музыки. По данным канала, такой сигнал должен был не пугать детей во время эвакуации. Однако получилось совершенно противоположное.

В Сети эту пожарную тревогу уже сравнили с сериалом «Игра в кальмара» и отметили, что обычный сигнал не пугает так, как эта песенка.

«Фильм ужасов», «Такое чувство будто за тобой кто-то охотится», «Будто из фильма ужасов», «От такого сигнала даже бежать не хочется, просто сесть на месте и плакать», «Когда слова не разбираешь, особенно жутко звучит», «Голос той, кто пела в сериале: „Тише едешь, дальше будешь…“», «Че с ума сошли что ли. Фильмы ужасов снимаете или как, мне 20, я бы там же и осталась от испуга», — обсуждают пользователи.

