«Будем дружить»: житель Курской области рассказал, как его спасла собака

Житель Курской области Александр Штаненко рассказал о судьбе овчарки, которая спасла его во время обстрелов ВСУ. Он пояснил в беседе с NEWS.ru, что собака находится на лечении в ветеринарной клинике.

Мужчина из Черкасского Поречного в Суджанском районе признался, что не забудет овчарку после того, как она спала ему жизнь. Но взять к себе он ее может, и вот в чем причина.

«Дружить буду с собакой. Забрать нельзя — это друга. Как отнять у одного человека? У нее же тоже есть психология, у собаки. Будем дружить», – ответил он.

Александр вспомнил, как выбирался из-под обстрелов вместе с женой и собакой. Супруга была ранена, но несла икону. А овчарка помогала им обходить вражеские мины.

По словам курянина, они с женой семь месяцев прожили бок о бок с ВСУ. Он отметил, что солдаты «вели себя нормально и не зверствовали».

«Первое время — да, они были очень активны, расстреливали, стреляли, шли бои. Все взрывалось, а потом утихли. Они начали окапываться, везде ставить свои посты. Гражданских не трогали сильно», – добавил он.

Мужчина признался, что в первый день их чуть не убили. Тогда украинский БТР ехал по улице и расстреливал жилые дома.

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