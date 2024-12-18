Большая часть американской молодежи поддержала убийство главы UnitedHealthcare Томпсона

Большая часть молодых американцев позитивно относится к убийству руководителя страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, пишет The Daily Mail.

Издание ссылается на результаты соцопросов, проведённых колледжем Эмерсона в Массачусетсе. Согласно им, из 1000 респондентов 41% в возрасте от 18 до 29 лет считают убийство Томпсона допустимым — тогда как «недопустимым» или «скорее недопустимым» его полагают 40%. Еще 19% заявили, что относятся к этому событию нейтрально.

Из числа мужчин, принявших участие в опросе, 19% назвали смерть Томпсона приемлемой, в то время как среди женщин с этим мнением согласились лишь 14%.

Томпсон, топ-менеджер одной их крупнейший страховых компаний США, погиб 5 декабря в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене; убийца в капюшоне расстрелял его в упор из пистолета. Позже мужчину задержали в «Макдоналдсе» в Алтуне, штат Пенсильвания, где сотрудники и посетители обратили внимание на его сходство с подозреваемым из криминальных сводок.

Преступником оказался 26-летний Луиджи Манджионе — не маргинал и отщепенец, а выходец из весьма состоятельной американской семьи. Незадолго до нападения он изучал книгу «Индустриальное общество и его будущее» философа и террориста Теодора Качинского, также известную как «Манифест Унабомбера». При задержании при Манджионе были найдены страницы с его собственным манифестом, в котором он преподносит убийство Томпсона как возмездие — компания UnitedHealthcare пользуется в США дурной славой, и многие считают, что она лишь обогащается на страданиях простых граждан.

После того, как его личность стала известная, Манджионе стал героем соцсетей — многие американцы высказывали ему поддержку и соглашались с его тезисами о наглости и нечестности страховых компаний в США.