Больница Новороссийска прикрепила картинку про рвоту в пост о выборах губернатора
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Больница Новороссийска прикрепила фотографию про рвоту в публикацию о выборах губернатора Краснодарского края. На то, что картинки перепутаны, обратил внимание Telegram-канал «Не туда».
В публикации использовали несколько кадров. На одном из них говорилось о регистрации на выборы действующего руководителя края Вениамина Кондратьева. На других рассказывалось, когда состоятся выбора и как отдать свой голос.
Одна из картинок затрагивала строго медицинскую тему. На ней говорилось: «Рвота. Обычно появляется внезапно».
В комментариях под постом писали: «Ой, случайно картинку перепутал, бывает», «И вправду внезапно появилось», «Контент-менеджер передаёт совсем не тайные сигналы».
1 августа избирательная комиссия региона завершила регистрацию кандидатов на должность губернатора. На пост претендуют четыре участника. Голосование состоится 14 сентября.
Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась, что подписчики ставят мало лайков под ее постами. При этом количество просмотров, заметила она, большое.