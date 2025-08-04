Больница Новороссийска прикрепила картинку про рвоту в пост о выборах губернатора

Больница Новороссийска прикрепила фотографию про рвоту в публикацию о выборах губернатора Краснодарского края. На то, что картинки перепутаны, обратил внимание Telegram-канал «Не туда».

В публикации использовали несколько кадров. На одном из них говорилось о регистрации на выборы действующего руководителя края Вениамина Кондратьева. На других рассказывалось, когда состоятся выбора и как отдать свой голос.

Одна из картинок затрагивала строго медицинскую тему. На ней говорилось: «Рвота. Обычно появляется внезапно».

В комментариях под постом писали: «Ой, случайно картинку перепутал, бывает», «И вправду внезапно появилось», «Контент-менеджер передаёт совсем не тайные сигналы».