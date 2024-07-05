Блогершу привлекли к ответственности за танцы в Киеве под российский трек

На Украине привлекли к ответственности 16-летнюю блогершу, которая станцевала под российский трек, смонтировала видео и выложила в соцсетях.

Девушка записывала ролик у мемориала героям в Киеве. Она танцевала под трек российского артиста.

Выложив ролик в соцсеть, она столкнулась с возмущением. Сотрудники украинской полиции разыскали блогершу и составили на нее протокол о мелком хулиганстве. С матерью девушки провели беседу, пишет ИА Регнум.

Как именно наказали девушку, не говорится. Известно, что на Украине за мелкое хулиганство предусмотрены штраф от 51 гривны, выполнение общественных работ сроком до 60 часов, исправительные работы или арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали женщину, к рюкзаку которой был прикреплен вышитый цветок в виде незабудки. Он был выполнен в цвет украинского флага. Суд решил, что таким образом женщина выражала негативное отношение к СВО. Она уверяла, что никакой агитации в этом не было, а цветок вышил ребенок.