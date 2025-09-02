Блогершу оштрафовали за высмеивание мужей, идущих на СВО под влиянием жен

В Воронеже блогер Елизавета Бабичева, известная под ником «Мать орков», высмеяла в одном из роликов мужчин, которые отправляются на спецоперацию под влиянием жен. Суд ей назначил штраф в размере 12 тыс. рублей.

Россиянка опубликовала в Сети ролик с критикой мужчин, решивших отправиться на СВО «под влиянием своих женщин или жен ради получения денежных средств». В дальнейшем блогер назвала этот поступок ненадлежащим и аморальным, сообщается на сайте Левобережного суда Воронежа.

В отношении женщины возбудили дело о разжигании ненависти. На суде Бабичева раскаялась в содеянном и попросила смягчить наказание, так как блогер воспитывает несовершеннолетнего ребенка и находится на иждивении у супруга.

Ролик и текст поста Елизавета скрыла, объясняя это борьбой с хейтерами.

Ранее тюменка объяснила свое видео с перечислением выгод от отправки мужа на СВО, которое разошлось по Сети.