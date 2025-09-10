Блогер Роман Алехин отдал инвалиду использованный протез с накрашенными ногтями

Блогер Роман Алехин отдал инвалиду бывший в употреблении протез с накрашенными ногтями. Об этом сообщила Лидия Абакумова, для сына которой предназначалось изделие.

Подробности узнало РЕН ТВ.

Женщина привела сына к Алехину, который в 2000-х основал компанию для производства протезов. По словам женщины, блогер из Курска не скрывал, что «это золотое дно».

Алехин делал протезы для сына Абакумовой, однако давал счета, завышенные в два раза, сам же получал компенсацию от государства. Однажды семье передали б/у изделие, чтобы успеть с проверкой.

«Когда я его получила, привезла, сын говорит: "Мама, чего ногти накрашены?" Это было дико», – рассказала россиянка.

Напомним, в отношении Алехина начата проверка после видео, на котором он обсуждал схему отмывания денег при организации помощи участникам СВО. Он говорил, что при перечислении фонду 200 млн можно закупить медикаменты для бойцов на 150 млн, а 50 млн оставить как «комиссионные».

